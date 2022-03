Publicado hace 3 años por --526496-- a infolibre.es

Según el estudio Explaining the gender gap in radical right voting: A cross-national investigation in 12 Western European countries. El experto en Estudios de Derecho y Ciencias Políticas de la Universitat Oberta de Catalunya, Ernesto Pascual, señala que "parece lógico que las mujeres se abstengan de votar a partidos que intentan quitarles derechos o hacerlas más vulnerables". El profesor considera que uno de los motivos principales de este rechazos es la forma de abordar la problemática de género.