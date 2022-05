Las mujeres conducen mejor que los hombres y la perspectiva de género en el tratamiento de las noticias

Publicado hace 25 minutos por B... a t.me

Este artículo de El Mundo demuestra cómo se aplica la perspectiva de género cuando una perspectiva perjudica al hombre. En este caso el dato es que el 76% de los muertos en carretera son hombres, y automáticamente el artículo descarta todas las explicaciones menos una. No importa que los hombres sean la mayoría de quienes se dedican al transporte o conducen largas distancias para ir al trabajo. No importa que en los viajes familiares casi siempre le toque conducir al hombre, sin que nadie se turne con él y sin que la copiloto esté atenta al via