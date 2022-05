Una mujer discapacitada se acerca a su muerte asistida tras un intento inútil de conseguir una vivienda asequible [EN]

Publicado hace 1 hora por dmeijide a ctvnews.ca

Una mujer de 31 años de Toronto que utiliza una silla de ruedas está a punto de recibir la aprobación final para solicitar la muerte médicamente asistida tras un intento infructuoso de conseguir un apartamento asequible que no empeore sus enfermedades crónicas. La inminente aprobación de la muerte, sorprendentemente, la hace sentirse agradecida. "Aliviada y eufórica", dijo Denise en una entrevista con CTV News. "Tenía miedo de que no dijeran 'sí'", dijo. Denise nos pidió que no utilizáramos su nombre real para proteger su identidad. Le diagn