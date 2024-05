Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a diariodealmeria.es

Un trabajador, del que no han trascendido más datos, ha muerto este jueves tras precipitarse en unas obras que se llevan a cabo en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Luz del Mar de El Ejido. Desde la Consejería de Salud afirman que"cuando ha llegado el equipo sanitario no han podido hacer nada por su vida". Fuentes próximas al caso han apuntado a EFE que el hombre se habría precipitado desde una altura indeterminada, así como que éste no llevaba una línea de vida cuando se ha producido el siniestro.