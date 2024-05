Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a 20minutos.es

El culturista alemán Kevin Gebhardt falleció el pasado domingo a los 31 años en su apartamento, según ha informado el Daily Mirror. El fallecimiento del deportista germano llegan tan solo unas semanas después de que se sometiera a una cirugía en la rodilla, aunque no se sabe si esto podría haber afectado o no a su salud. El que fuera su entrenador, Milos Sarvev confirmó la muerte del culturista a través de un comunicado: "Hemos perdido demasiado pronto a otro hermano de hierro. Me informaron que mi exatleta fue encontrado muerto en su...