Mozo renuncia a cobrar el sueldo de presidente del Supremo y del CGPJ tras denunciarlo El Español

La renuncia ha sido dada a conocer en un comunicado tras publicar El Español este mismo miércoles que Mozo está percibiendo el sueldo íntegro fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el cargo de presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, pese a que sólo se dedica al órgano de gobierno de los jueces y no realiza ni una sola función relacionada con el alto tribunal. Mozo no menciona que vaya a devolver las cantidades cobradas hasta ahora por unas funciones de presidente suplente del TS que no ha desempeñado.