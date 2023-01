Moscú dice que el envío de tanques a Ucrania es una «provocación» y anuncia que los destruirá todos

Publicado hace 57 minutos por Ariesun24 a eldebate.com

El embajador ruso en Washington señaló que el armamento no es defensivo y advirtió que los Abrams y los Leopard «serán destruidos» si llegan a Ucrania. El embajador ruso en EE. UU., Anatoli Antónov, aseguró este miércoles que no habrá «justificación» a la posible entrega de tanques estadounidenses Abrams a Kiev, en medio de informaciones que aparecen en la prensa estadounidense de que Washington se inclina por autorizar su suministro. «Justificarlo con argumentos de (suministro de) 'armas defensivas' ya no será posible. Sería una burda...