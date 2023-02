Morir de hambre en la era de la inteligencia artificial: por qué 839 millones de personas no pueden comer dignamente

Publicado hace 1 hora por PacificadorGeneracional a elpais.com

Unos 839 millones de personas en el globo no pudieron alimentarse dignamente el año pasado, y son 10,7 millones más que en 2021, según la FAO. El panorama empeora si se considera a todos aquellos que viven con la incertidumbre de conseguir alimentos o que no pueden permitirse una dieta saludable, es decir, que están en inseguridad alimentaria. “La situación no está mejorando, por el contrario, va a peor. Cada vez estamos más lejos de un mundo sin hambre”.