Monica Oltra calla frente la condena de su marido por abusos sexuales a menor

Una menor de un centro de acogida denuncia en 2017 por abusos sexuales al marido de Oltra, le cogía la mano y se masturbaba con ella. Ese centro depende de la gestión de Oltra, en 2 años y medio, Oltra ha tapado este abuso, no ha denunciado el caso, ha tenido a su marido trabajando en el mismo centro, hasta que ha salido el juicio y lo han CONDENADO!! Oltra ha protegido un DEPREDADOR SEXUAL, ¿dónde está el NO ES NO? ¿Dónde están las feministas protegiendo a esa niña? QUE VERGÜENZA!!