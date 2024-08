Publicado hace 48 minutos por ElonMosc a uawire.org

En un revés significativo para Moscú, Mongolia ha rechazado definitivamente la propuesta de construir el gasoducto Power of Siberia 2. El periódico chino South China Morning Post informó que Mongolia ha excluido oficialmente el gasoducto de sus planes a largo plazo hasta 2028. "Estamos entrando en una pausa prolongada en la que Moscú ya no cree que pueda conseguir el acuerdo deseado de Pekín, y probablemente posponga el proyecto hasta tiempos más favorables", dice el ex empleado del Consejo de Seguridad Nacional de Mongolia Munkhnaran Bayarlk"