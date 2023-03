Monbus y Alsa, acusadas de cártel, justificaron su alianza por la caída de ingresos del Covid »

Publicado hace 22 minutos por filemon314 a economiadigital.es

Monbus y Alsa no optaron a todos los lotes en alianza, sino a cinco. Según la Sala de lo Contencioso Administrativo, entre ellos estaban los cuatro de mayor valor del concurso. En cambio, explicaba la sentencia, en los otros 24 lotes no participaban por separado, es decir, no competían entre sí, aspecto que el tribunal consideró sospechoso del reparto de mercado.