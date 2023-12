La monarquitis aguda de 'El Mundo'

Publicado hace 50 minutos por nereira a es.ara.cat

El cortesanismo sobrevenido deEl Mundo es digno de estudio. Este año han elegido como personaje del año a la princesa Leonor. No dudo que ha sido relevante, pero cuesta ver qué mérito personal puede atribuírsele estrictamente a ella y no a su bien nutrido entorno. La portada del diario incluía una foto grande de la futurible reina y la cita entre comillas “Mi empeño es ganarme día a día la confianza de los españoles”. Lo presentan como si fuera una entrevista, pero no deja de ser una simple frase del agradecimiento que ha enviado al diario