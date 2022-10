Un momento crucial para las bicicletas eléctricas: Europa quiere cambiar la regulación

Publicado hace 1 hora por Mauro_Nacho a hibridosyelectricos.com

Los próximos años serán cruciales para que la reglamentación no obstaculice el auge de las bicicletas eléctricas con unos requisitos que ahora ponen palos en sus ruedas. Las decisiones que se tomen tendrán un gran impacto no solo en su diseño y prueba, sino también en la forma en que son tratados dentro de las normas nacionales de tráfico por carretera (infraestructura ciclista, acceso, casco, permiso de conducir, registro/matrícula, etc).