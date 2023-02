El modelo eólico que Sorogoyen criticó en los Goya: aerogeneradores de 150 metros en el santuario gallego de caballos salvajes

Publicado hace 1 hora por nereira a eldiario.es

A apenas unos minutos de terminar la gala de los Premios Goya 2023 y tras recibir el reconocimiento a la mejor dirección, Rodrigo Sorogoyen acabó su discurso con un alegato en defensa de los montes gallegos: “Energía eólica sí, pero no así”. Hace un mes y medio, la Xunta de Galicia dio luz verde a la construcción de dos parques eólicos en un área de influencia clave para las manadas de Sabucedo. Si la justicia no los paraliza, en poco más de dos años serán construidos once aerogeneradores de más de 150 metros de altura cada uno.