MKO y Vox: ¿Está la extrema derecha española en deuda con el terrorismo?

Según el estudio "A new Iberian exceptionalism? Comparing the populist radical right electorate in Portugal and Spain", publicado por dos investigadores de la Universidad de Lisboa, los votantes de Vox son mayoritariamente hombres jóvenes. La edad es particularmente interesante, ya que confirma que no se trata de personas mayores nostálgicas del régimen franquista, sino más bien de una nueva generación atraída por la extrema derecha. El ascenso de Vox no puede entenderse sin analizar su financiación y los vínculos existentes entre el partido...