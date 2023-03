Mitele retira una broma de 'Todo es mentira' a Borja Prado, presidente de Mediaset: "No es un funeral"

Publicado hace 6 horas por Miguel.Lacambra a elespanol.com

Mediaset elimina un fragmento emitido por Todo es mentira que giraba en torno a la celebración del cumpleaños de José María Aznar. Entre los invitados estaba Borja Prado, presidente de Mediaset. La voz en off que acompañó las imágenes, en las que se ve a Prado vestido de negro dice de forma jocosa: "Que alguien le diga al caballero que esto no es un funeral" ilustrando el gesto serio de Prado con la Marcha Fúnebre de Chopin.Sin embargo, la broma no ha debido sentar muy bien en la zona noble de Mediaset, pues el extracto no puede verse en MiTele