Publicado hace 1 hora por Delay a threadreaderapp.com

No, Imane Khelif no nació varón. Es una mujer CIS con más testosterona. Varios cargos del PP como Ayuso y Borja Semper han difundido el bulo, y como no, los periodistas financiados por sus gobiernos Negre y Vito Quiles. Y por su puesto VOX, su líder Abascal y su portavoz Pepa Millán entre otros. Esta cuenta argelina explica el despropósito.