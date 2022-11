Publicado hace 41 minutos por ChanVader a jotdown.es

Lanzo una petición a algunos amigos, escritores y cineastas, para que compartan conmigo los diálogos que recuerden y me ayuden en la tarea que me he impuesto: una antología de sus diálogos favoritos. «Cuando tener trazas de TOC / y mil libretas ordenadas / cobra sentido», me responde la escritora Isabel Bono.