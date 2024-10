Publicado hace 1 hora por ikipol a diariodesevilla.es

"Les voy a explicar por qué no me reúno, ni me reuniré con este señor. Es un mentiroso y un impresentable. El gobierno NO HA RETRASADO LOS PAGOS AL METRO DE SEVILLA y mucho menos porque le dé nada a Cataluña. Siempre tratando de enfrentar territorios. El ritmo de ejecución de las obras del metro, que lleva a cabo la Junta de Andalucía, y que cofinancia el Gobierno de España, se ha retrasado, por lo que se celebró una comisión de seguimiento del convenio el 22 de julio en la que se modificó la previsión de pagos ajustándola a los ritmos reales..