En una entrevista en la Cadena Ser, María Jesús Montero, ha reprochado a Rueda y a las comunidades del PP "inventar noticias falsas" sobre la condonación de la deuda. "Especulan y dicen `no vamos a tolerar...` Oiga, eso no ha ocurrido y como eso no ha ocurrido no se puede hablar de tolerar", ha reprochado. Así, ha censurado que el PP hace una política de "permanente enfrentamiento" que, en su opinión, "no conduce a nada nuevo". Por eso, ha manifestado que hay que ser capaces de "beneficiarse de las ventajas de construir una España solidaria".