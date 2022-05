Los minerales de la transición energética: una nueva dependencia

Publicado hace 35 minutos por Demyan a dialogochino.net

A medida que las energías renovables se multiplican, también aumenta la necesidad de minerales. ¿Cuáles son los riesgos ambientales y sociales de esta demanda? Por ejemplo, para separar al mineral útil de los otros compuestos se necesita una reacción iónica y los residuos de esta reacción son los que se hacen tan contaminantes. El agua que se emplea ya no se puede reutilizar, por todos los desechos tóxicos y radiactivos que le quedan. Aunque estas alternativas no producen emisiones, no son tan limpias como pensábamos.