EnsaimadaMental a agroinformacion.com

Me he resignado a no esperar demasiado de este tipo de documentos en los temas a los que dedico mis quehaceres. Pero en este caso y después de leerlo varias veces me ha sorprendido positivamente. El acuerdo contiene elementos suficientes con los que trabajar en favor del sector agrario y ganadero y por un medio rural vivo y con futuro. Por Fernando Fernández / Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural