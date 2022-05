Publicado hace 20 minutos por Joachim_Ratoff a pagina12.com.ar

En abril, 4,6 millones de adultos (8,8% de los hogares) aseguraron que no han comido en algún momento del día a pesar de tener hambre, mientras que 2,4 millones de adultos (4,6% de los hogares) no han comido durante todo un día porque no pueden pagar o no tienen acceso a los alimentos, lo que supone un aumento del 57% en el número de familias que tienen dificultades para alimentarse con respecto a los valores de hace tan solo 3 meses. Según los pronósticos del Banco de Inglaterra, la inflación en el Reino Unido se situará en "algo más del 10%"