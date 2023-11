Publicado hace 41 minutos por Lord_Cromwell a elpais.com

Miles de manifestantes han marchado por las calles de Washington ondeando banderas palestinas, mientras coreaban eslóganes como “Biden, no puedes esconderte, has firmado el genocidio”, antes de congregarse en la Plaza de la Libertad, a pocos pasos de la Casa Blanca. Los oradores denunciaron el apoyo del presidente a Israel, acusándole de tener “las manos manchadas de sangre”. Algunos juraron que no apoyarán la candidatura de Biden a la reelección el año que viene, ni las campañas de otros demócratas, calificándolos de liberales “de dos caras”.