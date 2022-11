Publicado hace 33 minutos por carakola a theguardian.com

Miles de personas se reunieron el sábado en el centro de Londres para manifestarse contra lo que denominaron "austeridad tory" y exigir unas elecciones generales inmediatas. La protesta, denominada Britain is Broken, fue organizada por la People's Assembly Against Austerity (Asamblea Popular contra la Austeridad) y apoyada por grupos como CND, Unite, Just Stop Oil y Extinction Rebellion.