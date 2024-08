Publicado hace 47 minutos por cocolisto a unicef.fr

Al menos 2.043 niños se quedaron sin solución de vivienda, un 120 por ciento más que en 2020. De ellos, 467 son menores de tres años. Si bien estas cifras ilustran una situación dramática, no son exhaustivas: muchas personas ni siquiera recurren a ayudas. Además de los menores no acompañados no se cuentan las personas sin hogar ni las familias que viven en viviendas ocupadas o barrios marginales. Ya ni siquiera protegen a las mujeres embarazadas y a los niños menores de tres años.