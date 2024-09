Publicado hace 1 hora por Filemon314 a lavozdegalicia.es

«Si se enteran de que hablo con la prensa, como mínimo me rajan las ruedas y me rayan el coche. O en el peor de los casos, me pegan una paliza y me tiran del puerto abajo», relató una persona asidua a la dársena de Malpica y conocedora de estas continuas reyertas. «Los hay que van directamente al muelle a comprar los calamares. Son turistas o simples vecinos. Van a dar un paseo, miran lo que hay y preguntan el pescador por cuánto los vende. Acuerdan un precio y se los llevan para comer». Los restaurantes son los otros demandantes de chipirón ..