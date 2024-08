Publicado hace 1 hora por nereira a marca.com

Según la Agencia Antidopaje de EE. UU., la psilocibina, el agente psicoactivo que se encuentra en los conocidos como hongos mágicos o setas psicodélicas, no está actualmente prohibida como droga para mejorar el rendimiento. "Me ayudan a entrenar, me ayudan a boxear mejor. Cuando estoy peleando, realmente no siento los golpes. Es realmente como una mierda mágica", comentó Tyson