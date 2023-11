Publicado hace 1 hora por Dragstat a hipertextual.com

La encuesta se desplegó junto al artículo de The Guardian en el agregador de noticias de Microsoft. El reporte mencionaba que la policía de Sídney encontró el cuerpo de una mujer en el baño de una escuela. La IA de Microsoft publicó una encuesta con la pregunta “¿Cuál crees que es el motivo de la muerte de la mujer?”, junto a tres respuestas: asesinato, accidente y suicidio. De acuerdo con The Guardian, los lectores reaccionaron con enojo y concluyeron que la encuesta era obra del diario y no de una Inteligencia Artificial.