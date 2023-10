Michavila y la teoría de la manguera

Publicado hace 14 minutos por Grahml a elindependiente.com

1º "Hubo un cambio en los últimos tres días y no supimos verlo: una reacción del votante al que no le gusta Sánchez, pero le gusta menos Vox". 2º "Yolanda y Sánchez no se pisaron la manguera". 3º "El votante de izquierdas es más estratégico". 4º "Hubo 200.000 votantes, jóvenes y mujeres, catalanes que cambiaron de ERC al PSC... Se asustaron. Abascal había dicho: "Si gobernamos volverá la tensión a Cataluña".