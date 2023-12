México sube 20% el salario mínimo para 2024

Publicado hace 1 hora por Gry a cnnespanol.cnn.com

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), organismo integrado por el Gobierno y representantes de trabajadores y patrones, acordó el sexto aumento en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este viernes se informó que a partir del próximo 1 de enero el salario mínimo en la mayor parte del país pasará de 207,44 (US$ 12,06) a 248,93 (US$ 14,48) pesos diarios, y en la Zona Libre de la Frontera Norte pasará de 312,41 (US$ 18,17) a 374,89 (US$ 21,80) pesos diarios.