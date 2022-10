Meta está en caída libre: Los usuarios se van, los ingresos bajan y las acciones siguen cayendo (en)

Publicado hace 2 horas por tiopio a petapixel.com

Según informa la CNBC, Meta se encuentra en una situación desesperada, ya que sus acciones han vuelto a bajar durante la semana y actualmente cotizan en mínimos que no se habían visto en años. Sólo cuatro valores del S&P 500 lo tienen peor que Meta y no está claro que la empresa sea capaz de salir del atolladero. Hace apenas un año, el valor de la empresa alcanzó su punto máximo y desde entonces no ha hecho más que descender, ya que su consejero delegado, Mark Zuckerberg, ha perdido miles de millones de dólares persiguiendo su metaverso…