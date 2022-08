Los mercados energéticos están rotos. ¿Qué se puede hacer? Hablan los expertos

Publicado hace 47 minutos por minossabe a elperiodicodelaenergia.com

¡Rotos no, rotísimos! “La idea de intervenir los mercados de manera temporal a lo mejor no es descabellada. Eso sí, si se hace que sea de forma temporal y el tope al gas en toda Europa sí podría tener sentido”, afirma Giráldez, quien aboga por eliminar el mercado de derechos de CO2, “si no se hace, Europa no tendría credibilidad” y por trabajar aún más por la independencia energética “apostando más por la nuclear y volviendo a dar permisos para tratar de producir combustibles fósiles”. “Estamos en guerra y toda la energía posible es más que nec