Publicado hace 41 minutos por Verdaderofalso a tiempoar.com.ar

Buena parte de la descontrolada provisión de material bélico a Kiev acabó en manos palestinas, a pesar de las advertencias. Las empresas ofrecen sus ofertas por internet. Pero no hacen delivery. La Organized Crime and Corruption Reporting Project, una red global de periodistas de investigación, y dos medios de la India con presencia en toda la región oriental –la Indian Military Review y el The EurAsian Times–, mostraron cómo “valiéndose de tan solo un navegador TOR se puede acceder a los sitios web ucranianos del mercado negro”.