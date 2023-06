"Es el mercado, muchacho": la reflexión de Miguel Ríos sobre los desorbitados precios de las entradas de conciertos

Publicado hace 22 minutos por nereira a lasexta.com

Miguel Ríos, uno de los pioneros del rock en España y de los artistas que no ha sucumbido a la tendencia de crear zonas VIP con precios desorbitados en sus conciertos: verle en su nueva gira, explica, cuesta "una media de 50-60 euros". "Lo frustrante es que habrá mucha gente que le guste Beyoncé que no puede verla", señala no obstante el cantante, que concluye: "Pero eso es el mercado, muchacho, no soy yo ni el rock, es el mercado...".