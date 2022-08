Memorando liberado por el Departamento de Estado indica que la pandemia "probablemente" se originó por fuga de laboratorio en Wuhan [eng]

Publicado hace 18 minutos por alehopio a theepochtimes.com

Un memorando recientemente liberado por el Departamento de Estado de EEUU revela que los funcionarios del gobierno sabían desde el principio que la pandemia de COVID-19 probablemente se originó en un laboratorio en Wuhan, China. El memorándum también sugiere que se han introducido las teorías alternativas para evitar que se investigue la fuga del laboratorio. El memorando fue liberado a finales de marzo de 2022 cuando el grupo de transparencia, U.S. Right to Know, lo obtuvo. El Instituto de Virología de Wuhan dependiente del gobierno de EEUU...