Memes y frustración: la importancia de rediseñar la Administración digital

“Hilo de todo lo que he tenido que hacer para que el CSIC me pague un vuelo a Ámsterdam”. Con este tuit, el doctorando de física Fernando Díaz Díaz narró la gesta en la que se convirtió su intento de que el organismo le sufragara un viaje de trabajo. Tras más de 20 pasos, incluyendo el de “descargar el tutorial para rellenar la comisión de servicio porque no entendía la mitad de los campos”, lo último que dijo fue: “El programa del eDNI no es capaz de reconocer mi DNI, así que aún no estoy ni cerca de conseguir los billetes".