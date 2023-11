Publicado hace 37 minutos por Verdaderofalso a notinerd.com

”No me lo merezco, se lo aseguro. No soy una persona religiosa ni nada de eso, pero si hay un Dios, esto es una prueba de que no lo hay”.Muchos detractores de la futbolista, la han criticado en Twitter, por ‘buscar culpables’, incluso si eso se trata de culpar a una deidad. “Me encanta como Megan Rapinoe se lesiona sin que nadie la toque, y luego culpa a Dios por esto” “Meghan Rapinoe es prueba de que Satanás existe.”