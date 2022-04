Medina: “Hablamos de repartir las comisiones en un tercio cada uno"

Publicado hace 26 minutos por nereira a republica.com

Luis Medina declaró ante el fiscal Luis Rodríguez Sol, preguntado sobre en qué términos pactó las comisiones con su socio, que lo hicieron por tercios entre él, Luceño y la empresa fabricante de Malasia. "Se dividía en tercios, un tercio para mí, para él y para la empresa de Malasia. Eso es lo que sabía. Ayer por la tarde me entero lo que este señor se llevó", comenta. "Yo del monto total si lo sumas, entre lo que se lleva él y lo que me llevo yo, yo me llevo menos de un 10% de comisión, que está dentro de lo normal", subraya.