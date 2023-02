Publicado hace 28 minutos por filemon314 a elidealgallego.com

Todos los concejales del Gobierno local de Sada admiten su condición de no adscritos, salvo el concejal Sergio López que afirma que el Partido Popular no le notificó su expulsión. No obstante, los integrantes el equipo de gobierno aprovecharon sus intervenciones para defender sus respectivas actuaciones que derivó en la moción de censura que apartó a Benito Portela de la alcaldía, cargo que ahora ocupa la exintegrante de Alternativa dos Veciños María Nogareda Marzoa.