Me matan si no trabajo y si trabajo me matan

Publicado hace 1 hora por cromax a cnt.es

¿Qué se puede comprar con 2 euros? Pocas cosas, muy pocas. Estos días he hecho la prueba. Sin embargo, hay empresarios que por ese dinero pueden comprar una hora de trabajo. Es la remuneración que el verano pasado recibieron July y Patri por llenar un camión de naranjas. No era en un país tercermundista, si no en Andalucía, en extenuantes jornadas de 12 horas ininterrumpidas. Para completar el abuso, en el momento de pagarles el jornal, el empresario pretendía que ellas fueran a otro pueblo a buscar el dinero, lo que hubiera significado trabaja