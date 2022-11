Publicado hace 42 minutos por nereira a cronicalibre.com

“Mucho nos tememos que no sea la única triquiñuela que descubramos”, asegura Mónica García. “Cuando en la Comunidad de Madrid hay una crisis solo hay algo que es seguro. Y es que algún amigo del Partido Popular va a salir económicamente beneficiado”. Mónica García considera que “el caos de las urgencias ha generado una nueva opción de negocio para las VTC, un negocio que no debería existir porque no hay motivos para andar moviendo profesionales de un lugar a otro.