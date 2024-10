Publicado hace 1 hora por BoosterFelix a 20minutos.es

Que los animales no son juguetes y que no se deben adoptar si los vamos a abandonar cuando no nos cuadren en el plan de vacaciones, ni se compran de forma compulsiva, es algo que llevan repitiendo años y años protectoras, asociaciones animalistas y, también el Gobierno, a través de distintas campañas. Este año, la Dirección General de Derechos de los Animales ha querido dar un enfoque diferente a la campaña de comunicación: que nuestros, perros, gatos, hurones, conejos y demás animales de compañía son "más que un animal".