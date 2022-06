Publicado hace 54 minutos por Verdaderofalso a msnbc.com

No pasó mucho tiempo antes de que una portavoz de Miller insistiera en que simplemente hablara mal mientras leía un texto preparado. Quería hacer referencia a una "victoria para el derecho a la vida", y en su lugar señaló una "victoria para la vida blanca". No soy poco comprensivo con aquellos que tropiezan mientras hablan en público. Me ha pasado, así que sé que puede ser a la vez vergonzoso y frustrante.