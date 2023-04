Martina Navratilova criticó a la nadadora transgénero Lia Thomas: “Deja de explicarles el feminismo a las feministas”

Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a lanacion.com.ar

Martina Navratilova, quien fue una de las máximas figuras del tenis internacional criticó a la nadadora transgénero Lia Thomas, quien dijo no sentirse apoyada por las mujeres para poder competir en su categoría. “Lia Thomas dice que sus críticos usan afirmaciones feministas para ocultar la transfobia. Noticia de última hora, Lia: No es justo. No deberíamos tener que explicártelo una y otra vez. Además, deja de explicar el feminismo a las feministas”dijo Navratilova a la deportista transgénero .