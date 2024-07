Publicado hace 39 minutos por Meneador_Compulsivo a threadnavigator.com

Martín Varsavsky, Dueño de Menéame: Cené en Madrid en 2008 con mi esposa, Zapatero y Bill Clinton. Zapatero no hablaba inglés. Cuando le ofrecí traducir lo que contaba Bill Clinton dijo que no, vi que era porque no quería revelar que no entendía nada. Fue entonces que me quedó claro que en castellano tampoco entendía nada.