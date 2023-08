María Jesús Montero: "El Gobierno trabajará para que Rubiales no vuelva a dirigir el fútbol español"

Publicado hace 44 minutos por Lord_Cromwell a 20minutos.es

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este domingo que el Gobierno trabajará para que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, "no vuelva a dirigir el fútbol español". "El señor Rubiales no puede volver a dirigir el fútbol en este país. Una persona que miente, una persona que ha hecho gala de no haber entendido nada de lo que significa la lucha por la igualdad en un área tan importante como el deporte no puede tener en sus manos la dirección del fútbol".