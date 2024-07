Publicado hace 38 minutos por IsraelEstadoGenocida a elpais.com

María Alonso (Pontevedra, 29 años) se resiste a utilizar ChatGPT en su trabajo de investigación estadística, tan solo si tiene que adaptar algún texto. De hecho, se encarga de crear modelos estadísticos, mejores que los que hay detrás de la inteligencia artificial (IA), para interpretar ciertos datos específicos: “Si una inteligencia artificial intenta predecir, por ejemplo, la dirección del viento o de las olas, lo hará mal. No tiene en cuenta si los datos están en una circunferencia y no en la recta real”. Alonso no busca un modelo que haga u