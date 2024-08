Publicado hace 22 minutos por pcmaster a elmundo.es

"Wellcome back The Weekly Mag". Con esta frase, pronunciada por Marcela Topor, la mujer del ex presidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont, finaliza el vídeo de promoción de la cuarta y nueva temporada de The Weekly Mag, el programa de televisión que se emite en la Xarxa Àudiovisual Local (XAL), dependiente de la Diputación de Barcelona y por el que Topor cobra al mes 6.000 euros.