Publicado hace 44 minutos por Lord_Cromwell a eldiario.es

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha emitido esta mañana un comunicado a través de su cuenta de Instagram sobre el caso del ya ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, acusado de acoso y agresión sexual. “Me parece horrible. Nunca pude pensar ni oí nada relativo a ese comportamiento. Me duele profundamente por lo que haya y estén pasando las víctimas de esos comportamientos y me duele que una persona que era un referente ideológico en la izquierda pueda haber tenido esa actitud”, ha escrito la magistrada.